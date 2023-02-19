Кремль не видит открытости Запада к мирным переговорам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще раз прокомментировал вероятность поддержки западными странами предложения президента Белоруссии Александра Лукашенко о проведении переговоров между США и Россией в Минске. По мнению Дмитрия Пескова, Запад не готов к мирным инициативам.

«Со стороны коллективного Запада никакой готовности или открытости к мирным инициативам нет»,— заключил Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Президент США Джо Байден 20–22 февраля посетит Польшу. В Кремле считают, что отсутствие у господина Байдена планов по визиту в Белоруссию по приглашению Александра Лукашенко свидетельствует о неготовности Запада к мирным инициативам. США считают Александра Лукашенко нелегитимным президентом Белоруссии, который захватил власть в республике в 2020 году через сфальсифицированные выборы.

Андрей Сапожников