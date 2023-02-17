В Кремле усомнились, что США воспримут идею Лукашенко о переговорах Байдена и Путина в Минске

16 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Минск для переговоров «ради прекращения войны». В Кремле сочли маловероятной перспективу принятия американской стороной такого приглашения.

«Вы, наверное, слышали заявления Белого дома, что каких-либо других остановок, кроме как в Польше, президент США не планирует. Поэтому вряд ли Вашингтон откликнется на эту инициативу»,— сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

20–22 февраля президент США Джо Байден намерен посетить Польшу. У него запланирована встреча с президентом республики Анджеем Дудой и лидерами «Бухарестской девятки». США считают Александра Лукашенко нелегитимным президентом Белоруссии, захватившим власть в республике через сфальсифицированные выборы.

Андрей Сапожников