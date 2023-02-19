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Боррель призвал изменить устав ООН из-за империалистической политики России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что российская пропаганда крайне эффективна в области продвижения «российских нарративов» в странах Африки и Южной Америки. Из-за этого партнеры Евросоюза должны добиваться изменения Устава ООН для противодействия империалистической политике России.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Жозеп Боррель

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы не можем обсуждать европейскую безопасность без взаимодействия с партнерами по всему миру, особенно на глобальном Юге. Видите, насколько сильны российская пропаганда, российские нарративы в отношениях между Западом и Югом. Нас обвиняют в двойных стандартах. Надо развенчать эти нарративы и вскрыть Россию как неоколониальную, империалистическую державу»,— сказал господин Боррель на конференции по безопасности в Мюнхене (трансляция мероприятия ведется на его сайте).

Ранее как «империалистическую» российскую политику также характеризовал канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его мнению, «путинская агрессивная империалистическая Россия» не может рассматриваться западными странами как надежный партнер.

Об обвинениях России в нарушении Устава ООН — в материале «Ъ» «Тайное вечером».

Андрей Сапожников

Фотогалерея

Мюнхенская конференция–2023

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Выступление президента Украины Владимира Зеленского в режиме видеоконференции

Выступление президента Украины Владимира Зеленского в режиме видеоконференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

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Бывший президент Украины Петр Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр обороны Германии Борис Писториус (в центре)

Министр обороны Германии Борис Писториус (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Канцлер Германии Олаф Шольц (слева)

Канцлер Германии Олаф Шольц (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре) и президент Чехии Петр Павел (слева)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре) и президент Чехии Петр Павел (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Флаги стран-участниц 59-й Мюнхенской конференции по безопасности

Флаги стран-участниц 59-й Мюнхенской конференции по безопасности

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Сербии Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек (слева)

Министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (справа)

Депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Кэрри

Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Кэрри

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре) посетил конференцию по вопросам безопасности в Мюнхене

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре) посетил конференцию по вопросам безопасности в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время Мюнхенской конференции

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время Мюнхенской конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Молдавии Майя Санду и президент Финляндии Саули Ниинистё

Слева направо: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Молдавии Майя Санду и президент Финляндии Саули Ниинистё

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Бывший спикер, ныне депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время конференции

Бывший спикер, ныне депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) и премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствуют друг друга на конференции по вопросам безопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) и премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствуют друг друга на конференции по вопросам безопасности

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время конференции в Мюнхене

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время конференции в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Сын последнего шаха Ирана и глава Национального совета Ирана, фактически правительства в изгнании, Реза Пехлеви

Сын последнего шаха Ирана и глава Национального совета Ирана, фактически правительства в изгнании, Реза Пехлеви

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа) и президент Финляндии Саули Ниинистё

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа) и президент Финляндии Саули Ниинистё

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук (второй слева) и депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (вторая справа)

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук (второй слева) и депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (вторая справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Вице-президент США Камала Харрис во время конференции в Мюнхене

Вице-президент США Камала Харрис во время конференции в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и госсекретарь США Энтони Блинкен

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Слева направо: премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук (в центре) и депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (слева)

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук (в центре) и депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Сотрудники полиции во время проведения конференции

Сотрудники полиции во время проведения конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Женщина митингует в поддержку Украины во время проведения конференции

Женщина митингует в поддержку Украины во время проведения конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Митинг в поддержку Украины во время Мюнхенской конференции

Митинг в поддержку Украины во время Мюнхенской конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: российские оппозиционеры Жанна Немцова (с микрофоном), Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом), соучредитель центра «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом) Ирина Щербакова и Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом)

Слева направо: российские оппозиционеры Жанна Немцова (с микрофоном), Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом), соучредитель центра «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом) Ирина Щербакова и Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Бывший посол США в России Майкл Макфол

Бывший посол США в России Майкл Макфол

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий

Журналистка Жанна Немцова (справа) и историк, публицист, соучредитель центра «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом) Ирина Щербакова на конференции

Журналистка Жанна Немцова (справа) и историк, публицист, соучредитель центра «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом) Ирина Щербакова на конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом)

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Оппозиционер Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом)

Оппозиционер Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Историк, публицист, соучредитель центра «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом) Ирина Щербакова

Историк, публицист, соучредитель центра «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом) Ирина Щербакова

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

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Выступление президента Украины Владимира Зеленского в режиме видеоконференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Бывший президент Украины Петр Порошенко

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр обороны Германии Борис Писториус (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Канцлер Германии Олаф Шольц (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре) и президент Чехии Петр Павел (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Флаги стран-участниц 59-й Мюнхенской конференции по безопасности

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Кэрри

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре) посетил конференцию по вопросам безопасности в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время Мюнхенской конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Молдавии Майя Санду и президент Финляндии Саули Ниинистё

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Бывший спикер, ныне депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) и премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствуют друг друга на конференции по вопросам безопасности

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время конференции в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Сын последнего шаха Ирана и глава Национального совета Ирана, фактически правительства в изгнании, Реза Пехлеви

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа) и президент Финляндии Саули Ниинистё

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук (второй слева) и депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (вторая справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Вице-президент США Камала Харрис во время конференции в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук (в центре) и депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Сотрудники полиции во время проведения конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Женщина митингует в поддержку Украины во время проведения конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Митинг в поддержку Украины во время Мюнхенской конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: российские оппозиционеры Жанна Немцова (с микрофоном), Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом), соучредитель центра «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом) Ирина Щербакова и Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Бывший посол США в России Майкл Макфол

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий

Журналистка Жанна Немцова (справа) и историк, публицист, соучредитель центра «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом) Ирина Щербакова на конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Оппозиционер Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Историк, публицист, соучредитель центра «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом) Ирина Щербакова

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

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