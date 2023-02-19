Боррель призвал изменить устав ООН из-за империалистической политики России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что российская пропаганда крайне эффективна в области продвижения «российских нарративов» в странах Африки и Южной Америки. Из-за этого партнеры Евросоюза должны добиваться изменения Устава ООН для противодействия империалистической политике России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Жозеп Боррель

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы не можем обсуждать европейскую безопасность без взаимодействия с партнерами по всему миру, особенно на глобальном Юге. Видите, насколько сильны российская пропаганда, российские нарративы в отношениях между Западом и Югом. Нас обвиняют в двойных стандартах. Надо развенчать эти нарративы и вскрыть Россию как неоколониальную, империалистическую державу»,— сказал господин Боррель на конференции по безопасности в Мюнхене (трансляция мероприятия ведется на его сайте).

Ранее как «империалистическую» российскую политику также характеризовал канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его мнению, «путинская агрессивная империалистическая Россия» не может рассматриваться западными странами как надежный партнер.

Об обвинениях России в нарушении Устава ООН — в материале «Ъ» «Тайное вечером».

Андрей Сапожников