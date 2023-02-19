На бывшем участке завода «Машиностроитель» хотят возвести 8-этажную новостройку

На бывшем участке завода «Машиностроитель» по ул. Гашкова, 30/4, в Перми предлагается построить жилой дом. Об этом «Ъ-Прикамье» стало известно на заседании комиссии по землепользованию и застройке 16 февраля. Минувшей осенью «Машиностроитель» продал на аукционе эту площадку, и теперь ее новый владелец Алексей Мифтахов планирует построить там 8-этажный дом. Господин Мифтахов направил заявление в комиссию по землепользованию и застройке, предложив повысить предельную высотность застройки на этой территории с 6 до 8 этажей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Участок под жилую застройку на ул. Гашкова, 30 / в Перми Фото: Участок под жилую застройку на ул. Гашкова, 30 / в Перми

Участок, расположенный в микрорайоне Вышка II Мотовилихинского района Перми, имеет площадь 1,6 тыс. кв. м. Сейчас там можно возводить здания не выше 6 этажей. Господин Мифтахов попросил установить на ул. Гашкова, 30/4, подзону среднеэтажной жилой застройки Ж-2 в 8 этажей. Как пояснила на заседании представитель заявителя Александра Шарапова, сейчас территория занята кустарником и стихийной парковкой. Повышение высотности уменьшит пятно застройки. Это позволит девелоперу обустроить возле новостройки более комфортную придомовую территорию. Члены комиссии заметили, что после ввода дома в эксплуатацию его жители могут перекрыть соседний дорожный проезд. Предложение направили на публичные слушания, рекомендовав Алексею Мифтахову к следующему заседанию доработать проект с учетом высказанных замечаний.

Торги завода «Машиностроитель» по продаже участка на ул. Гашкова, 30/4, состоялись в октябре. Новый владелец земли предприниматель Алексей Мифтахов работает в сфере розничной торговли пищевыми продуктами. Господин Мифтахов является учредителем компаний по производству хлеба и мучных кондитерских изделий (ООО «Дом еды» и ООО «Весна»), по предоставлению ломбардами займов (ООО «Универсальный ломбард») и розничной торговле пищевыми продуктами (ООО «Веал»).