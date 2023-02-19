Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На бывшем участке завода «Машиностроитель» хотят возвести 8-этажную новостройку

На бывшем участке завода «Машиностроитель» по ул. Гашкова, 30/4, в Перми предлагается построить жилой дом. Об этом «Ъ-Прикамье» стало известно на заседании комиссии по землепользованию и застройке 16 февраля. Минувшей осенью «Машиностроитель» продал на аукционе эту площадку, и теперь ее новый владелец Алексей Мифтахов планирует построить там 8-этажный дом. Господин Мифтахов направил заявление в комиссию по землепользованию и застройке, предложив повысить предельную высотность застройки на этой территории с 6 до 8 этажей.

Фото: Участок под жилую застройку на ул. Гашкова, 30 / в Перми

Фото: Участок под жилую застройку на ул. Гашкова, 30 / в Перми

Участок, расположенный в микрорайоне Вышка II Мотовилихинского района Перми, имеет площадь 1,6 тыс. кв. м. Сейчас там можно возводить здания не выше 6 этажей. Господин Мифтахов попросил установить на ул. Гашкова, 30/4, подзону среднеэтажной жилой застройки Ж-2 в 8 этажей. Как пояснила на заседании представитель заявителя Александра Шарапова, сейчас территория занята кустарником и стихийной парковкой. Повышение высотности уменьшит пятно застройки. Это позволит девелоперу обустроить возле новостройки более комфортную придомовую территорию. Члены комиссии заметили, что после ввода дома в эксплуатацию его жители могут перекрыть соседний дорожный проезд. Предложение направили на публичные слушания, рекомендовав Алексею Мифтахову к следующему заседанию доработать проект с учетом высказанных замечаний.

Торги завода «Машиностроитель» по продаже участка на ул. Гашкова, 30/4, состоялись в октябре. Новый владелец земли предприниматель Алексей Мифтахов работает в сфере розничной торговли пищевыми продуктами. Господин Мифтахов является учредителем компаний по производству хлеба и мучных кондитерских изделий (ООО «Дом еды» и ООО «Весна»), по предоставлению ломбардами займов (ООО «Универсальный ломбард») и розничной торговле пищевыми продуктами (ООО «Веал»).

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...