Генконсульство Нидерландов в Петербурге закроется из-за нехватки персонала

В Санкт-Петербурге со следующей недели временно закрывается генеральное консульство Нидерландов. Последним рабочим днем станет понедельник, 20 февраля.

Закрытие диппредставительства связано с нехваткой персонала из-за высылки из РФ большого количества нидерландских дипломатов. Работать останется исключительно посольство Королевства в Москве для запроса виз на долгосрочное пребывание и оказание консульской поддержки гражданам Нидерландов в России.

В то же время в Амстердаме прекратит работу торгпредставительство РФ, также по причине отъезда российских дипломатов.

Днем ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге откроется генеральное консульство Киргизии.

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