Песков: слова Нуланд об ударах по Крыму подчеркивают глубину разногласий между США и Россией

17 февраля заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что Украина не сможет обеспечить собственную безопасность без демилитаризации Крыма, в связи с чем США поддерживают удары по военным объектам в республике. В Кремле такую позицию назвали провокационной и свидетельствующей о глубоких разногласиях между США и Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это хорошо нам известная точка зрения. Она лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий. Она лишний раз подчеркивает, наверное, роль США как главного провокатора той международной напряженности, которая есть»,— сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Виктория Нуланд говорила, что на территории Крыма расположены военные сооружения, которые Россия превратила в «важные логистические точки». Для Украины они являются «легитимными целями» для защиты своей территории.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников