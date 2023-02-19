Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о пищевом отравлении в лицее Челябинска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту пищевого отравления учеников челябинского лицея №142. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы СК РФ.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья) после проверки сообщений горожан о массовом пищевом отравлении учеников лицея.

По данным пресс-службы мэрии, госпитализировали трех детей. Еще около 40 школьников лечатся дома. Проверку в учебном заведении также проводит прокуратура вместе с сотрудниками Роспотребнадзора. Отобранные смывы сырья и полуфабрикатов направлены на лабораторное исследование.