После закрытия помещения двух кинотеатров «Синема Парк» в Перми законсервируют

После закрытия кинотеатров «Синема Парк» в «Кристалле» и «Колизее Синема» помещения законсервируют, сообщил «Ъ-Прикамье» директор ГК «Панорама» (владелец объектов) Станислав Мухутдинов. Недавно стало известно о планах сети «Синема Парк» закрыть в Перми два своих кинотеатра – в «Кристалле» и ТРК «Колизей Синема». «По договоренности сторон до конца марта будут происходить необходимые действия, связанные с окончанием деятельности арендатора кинотеатров, после чего объекты будут законсервированы до начала дальнейшей эксплуатации», - пояснил Станислав Мухутдинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Помещениями кинотеатров в «Кристалле» и «Колизее Синема» владеет ГК «Панорама». Решение о расторжении договоров аренды кинозалов было принято после того, как арендатор предложил изменить принцип начисления арендной платы. Арендодателя это предложение не устроило. Два кинотеатра прекратят деятельность 27 февраля. Сейчас региональные власти рассматривают помещение «Кристалла» как один из вариантов для размещения краевого молодежного центра.

После закрытия сети «Синема Парк» в «Кристалле» и «Колизее Синема» в Перми останутся только два кинотеатра – в ТРК «Семья» и ТРЦ «Планета».