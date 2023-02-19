Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Посол Антонов: по воле США на РФ, как и 80 лет назад, пойдут танки с крестами

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал обвинение вице-президента Камалы Харрис России в «преступлениях против человечности» на Украине. Дипломат назвал это попыткой демонизации РФ и оправданием Вашингтоном «собственных действия по разжиганию украинского кризиса».

Как отметил господин Антонов, ранее США допускали поставку Киеву только оборонительного вооружения, а теперь передают тяжелую бронетехнику, артиллерию, РСЗО с боеприпасами дальнего радиуса действия. «Вопиющей акцией становится то, что по воле Белого дома на нашу страну, как и 80 лет назад, пойдут танки с крестами»,— говорится в комментарии дипломата в Telegram-канале посольства.

Кроме этого посол обвинил США в игнорировании «применения ВСУ запрещенных боеприпасов неизбирательного поражения», «ужасающих сцен расстрела взятых в плен безоружных российских солдат», сожжение людей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, удары по населенным пунктам Донбасса. «Подобное двуличие Вашингтона возмутительно»,— считает господин Антонов.

Германия в январе одобрила поставку на Украину и реэкспорт из других стран танков немецкого производства Leopard. Решение было принято только после того, как отправку своих танков одобрили США. В коалицию по поставкам Украине танков Leopard входят восемь стран: Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия. По данным источников Die Welt, Нидерланды и Дания отказались поставлять танки Leopard 2, но обещали помочь с ремонтом танков Leopard 1.

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...