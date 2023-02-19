Посол Антонов: по воле США на РФ, как и 80 лет назад, пойдут танки с крестами

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал обвинение вице-президента Камалы Харрис России в «преступлениях против человечности» на Украине. Дипломат назвал это попыткой демонизации РФ и оправданием Вашингтоном «собственных действия по разжиганию украинского кризиса».

Как отметил господин Антонов, ранее США допускали поставку Киеву только оборонительного вооружения, а теперь передают тяжелую бронетехнику, артиллерию, РСЗО с боеприпасами дальнего радиуса действия. «Вопиющей акцией становится то, что по воле Белого дома на нашу страну, как и 80 лет назад, пойдут танки с крестами»,— говорится в комментарии дипломата в Telegram-канале посольства.

Кроме этого посол обвинил США в игнорировании «применения ВСУ запрещенных боеприпасов неизбирательного поражения», «ужасающих сцен расстрела взятых в плен безоружных российских солдат», сожжение людей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, удары по населенным пунктам Донбасса. «Подобное двуличие Вашингтона возмутительно»,— считает господин Антонов.

Германия в январе одобрила поставку на Украину и реэкспорт из других стран танков немецкого производства Leopard. Решение было принято только после того, как отправку своих танков одобрили США. В коалицию по поставкам Украине танков Leopard входят восемь стран: Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия. По данным источников Die Welt, Нидерланды и Дания отказались поставлять танки Leopard 2, но обещали помочь с ремонтом танков Leopard 1.

Леонид Уварчев