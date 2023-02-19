Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

По американской военной базе на месторождении Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор был нанесен удар, сообщило госагентство SANA. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Атака произошла поздно вечером 18 февраля. По данным телеканала «Аль-Хадас», взорвалось не меньше трех ракет около взлетно-посадочной полосы на территории базы. Одна из ракет поразила вертолетную площадку, возле которой находилась цистерна с топливом.

Как утверждает «Аль-Хадас», за атакой стоят проиранские шиитские формирования, расположенные в провинции Дейр-эз-Зор. Они воюют на стороне сирийской армии. Незадолго до обстрела над базой был сбит беспилотник.

Атаки на американские базы на северо-востоке Сирии участились после того, как в конце января беспилотники обстреляли колонну с иранским оружием и нефтепродуктами в пограничном с Ираком районе Бу-Кемаль. Были убиты десятки шиитских бойцов, уничтожены шесть бензовозов.

Леонид Уварчев