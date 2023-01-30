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Коммерсантъ FM
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Иранские грузовики обстреляны самолетами в Сирии

Неопознанные самолеты обстреляли колонну иранских грузовиков, которые переезжали через границу из Ирака в Сирию, сообщили телеканал Al-Hadath и агентство AFP. Обстрел произошел на погранпереходе Бу-Кемаль.

Колонна грузовиков состояла из 25 транспортных средств. Сирийский центр за соблюдением прав человека сообщил AFP, что они везли в Сирию оружие для группировок, которых поддерживает Тегеран.

По данным Сирийского центра за соблюдением прав человека, колонна была уничтожена. Утверждается, что есть жертвы. Их число не уточняется.

Леонид Уварчев

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