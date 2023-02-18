США выделят $28 млн на привлечение к ответственности за военные преступления на Украине

США планируют выделить $28 млн на помощь в привлечении к ответственности за военные преступления на Украине, сообщил Госдеп. Тем временем на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Камала Харрис заявила, что Россия совершила «преступления против человечности» на Украине. Такие обвинения со стороны США звучат впервые, отмечает AFP.

«США официально определили, что Россия совершила преступления против человечности»,— заявила госпожа Харрис. «Работаем с Конгрессом над предоставлением дополнительных $28 млн для поддержки усилий властей Украины, а также международных и иностранных судов для привлечения отдельных лиц к ответственности за военные преступления»,— говорится в сообщении Госдепа.

На Западе сейчас предлагают создать независимый от ООН трибунал по Украине, поскольку действующее международное законодательство предполагает возможность создания такого трибунала только под эгидой этой организации, а Москва такое предложение заблокирует.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Запад и Россия меряются трибуналами».

Мария Федотова