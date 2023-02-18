Медведев вышел в финал теннисного турнира в Роттердаме

Россиянин Даниил Медведев обыграл в полуфинале турнира категории ATP 500 в Роттердаме болгарина Григора Димитрова. Встреча длилась почти полтора часа и завершилась в пользу россиянина со счетом 6:1, 6:2. В финале Медведев встретится с победителем встречи между Янником Синнером из Италии и Таллоном Грикспором из Нидерландов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Piroschka Van De Wouw, Reuters Даниил Медведев

Фото: Piroschka Van De Wouw, Reuters

27-летний Даниил Медведев занимает 11-е место в рейтинге ATP, он выиграл 15 турниров ATP. 31-летний Дмитров находится на 28-й позиции рейтинга, он выигрывал турниры ATP восемь раз.

Призовой фонд турнира составляет €2,2 млн.

Подробнее о нем — в публикации «Ъ» «Что творят с канадцем!»

Мария Федотова