Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Алиев заявил о подвижках в позиции Армении по вопросу мирного договора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене заявил, что в позиции властей Армении по вопросу мирного договора «появились подвижки». Что это за подвижки, он не уточнил.

Как рассказал Ильхам Алиев, на встрече обсуждался вопрос подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. «Главный вопрос заключается в том, что мирное соглашение должно быть составлено на основе международных норм и принципов. Три дня назад мы получили новые предложения из Армении. Мы их изучаем. На первый взгляд, в позиции Армении есть подвижки, но этого недостаточно»,— сказал он после встречи в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Он также сообщил, что Азербайджан предложил создать контрольно-пропускные пункты на границе с Арменией.

16 февраля Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона подготовила «окончательный» и «полный» текст мирного соглашения с Нагорным Карабахом. Он заявил, что соглашение передадут не только Азербайджану, но также России, Франции и США.

МИД России предложил организовать трехстороннюю встречу Армении и Азербайджана в Москве. Это предложение поступило после того, как премьер-министр Армении обвинил Россию в невыполнении обязательств из-за ситуации с Лачинским коридором, который заблокировал Азербайджан. Лачинский коридор — зона ответственности российских миротворцев. Никол Пашинян допустил возможность обращения к ООН с просьбой отправить ее миротворцев в регион.

Подробнее о проекте мирного договора — в материале «Армения все решила окончательно».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...