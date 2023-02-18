Алиев заявил о подвижках в позиции Армении по вопросу мирного договора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене заявил, что в позиции властей Армении по вопросу мирного договора «появились подвижки». Что это за подвижки, он не уточнил.

Как рассказал Ильхам Алиев, на встрече обсуждался вопрос подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. «Главный вопрос заключается в том, что мирное соглашение должно быть составлено на основе международных норм и принципов. Три дня назад мы получили новые предложения из Армении. Мы их изучаем. На первый взгляд, в позиции Армении есть подвижки, но этого недостаточно»,— сказал он после встречи в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Он также сообщил, что Азербайджан предложил создать контрольно-пропускные пункты на границе с Арменией.

16 февраля Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона подготовила «окончательный» и «полный» текст мирного соглашения с Нагорным Карабахом. Он заявил, что соглашение передадут не только Азербайджану, но также России, Франции и США.

МИД России предложил организовать трехстороннюю встречу Армении и Азербайджана в Москве. Это предложение поступило после того, как премьер-министр Армении обвинил Россию в невыполнении обязательств из-за ситуации с Лачинским коридором, который заблокировал Азербайджан. Лачинский коридор — зона ответственности российских миротворцев. Никол Пашинян допустил возможность обращения к ООН с просьбой отправить ее миротворцев в регион.

Подробнее о проекте мирного договора — в материале «Армения все решила окончательно».

Анастасия Ларина