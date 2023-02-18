В январе на Кубани построили 900 тысяч квадратных метров жилья

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в январе в Краснодарском крае введено в эксплуатацию 906,1 тыс. кв. м. жилых площадей, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 года. Доля Кубани от общей площади построенного в России жилья составила 7,4%, сообщает пресс-служба администрации региона.

Из 906,1 тыс. кв. м. на многоквартирные дома пришлось 376,3 тыс. кв. м., 529,8 тыс. кв. м. - на индивидуальные дома.

«Параллельно с жильем в регионе возводятся школы, детские сады, учреждения здравоохранения, физкультуры и спорта, коммунальные объекты. В данный момент на Кубани по различным региональным и краевым программам одновременно возводят более 170 соцобъектов. Более 100 из них завершат до конца года», – рассказал начальник департамента строительства края Игорь Федосов.

По данным краевой ассоциации застройщиков, с начала года на рынок недвижимости Кубани выведено 39 новостроек и 10446 квартир, что является самыми большими показателями в России.

Ранее сообщалось, что продажи квартир в новостройках Краснодарского края в 2022 году упали в сравнении с 2021 годом на 48,7%. За двенадцать месяцев зарегистрировано 36,2 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), в том числе 35 тыс. ДДУ с использованием эскроу-счетов.

Андрей Ульченко

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