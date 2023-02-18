В горах Сочи и Адыгеи объявлено штормовое предупреждение, курорты закрывают горнолыжные трассы

В горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 2000 м над уровнем моря возникнет лавиноопасная обстановка, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС. Опасный период продлится с 18:00 18 февраля по 18:00 20 февраля.

Как сообщает пресс-служба курорта Роза Хутор, сегодня открылась трасса Лабиринт выше 1400. «Ввиду сильного снегопада трасса может закрыться раньше»,— говорится в сообщении. Канатные дороги Тундра, Крокус, Вероника, Эдельвейс и катание с Роза Пик сегодня закрыты. Также не работает мост на Пике.

Курорт Красная Поляна из-за высокой лавиноопасности закрыл трассы Западная, Струна, Снежная.

В эти выходные на Кубани ожидаются сильные осадки в виде дождя, дождя с мокрым снегом, а также грозой, градом и сильным ветром до 20–25 м/с. В отдельных районах прогнозируется очень сильный снег и его налипание на проводах и деревьях.

Андрей Ульченко