В выходные на Кубани прогнозируют снег и дождь

На выходных 18–19 февраля в Краснодарском крае ожидается дождь, снег и мокрый снег. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

Погодные условия над территорией региона будут находиться под влиянием прохождения серии циклонических вихрей. Местами на Кубани пройдут сильные осадки в виде дождя, дождя с мокрым снегом, а также грозой, градом и сильным ветром до 20–25 м/с. В отдельных районах прогнозируется очень сильный снег и его налипание на проводах и деревьях. Ночью с пятницы на субботу на дорогах ожидается гололедица.

Ночью 18 февраля в регионе ожидается +2…-3°, в юго-восточных предгорных районах до -7°; днем 3…8°, в южной половине края до 10°; в горах ночью -5…-10°, днем -2…-7°; на Черноморском побережье ночью будет 1…6°, днем 7…12°. В воскресенье температура воздуха ночью составит 0…+5°; днем 3…8°, местами на Азовском побережье 0…+5°, в южной половине края до 11°; в горах ночью -4…-9°, днем 0…-5°; на Черноморском побережье ночью 3…8°, днем 8…13°.

18 февраля в Краснодаре будет облачно. Временами ожидается дождь, вечером и ночью с мокрым снегом. Ветер составит 6–11 м/с, временами с порывами до 15–18 м/с. В городе прогнозируется плюсовая температура: ночью 0…+2°, днем 6…8°.

Утром 17 февраля на Кубани объявили штормовое предупреждение. На реках Краснодарского края и Адыгеи ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

Татьяна Ручкина

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