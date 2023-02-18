Глава парламента Крыма: украинские олигархи все еще скрывают активы на полуострове

Украинские олигархи продолжают скрывать активы в Крыму, перерегистрировав их на различные аффилированные структуры, утверждает глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, у олигархов в Крыму остается движимое и недвижимое имущество. Конкретных людей он не назвал.

Парламентарий заявил «РИА Новости», что средства от продажи национализированного имущества направят на социальную поддержку участников военной операции на Украине и их семей. Господин Константинов заверил, что собственности «добропорядочных украинцев», которые не вели «антироссийской деятельности», ничего не угрожает.

В начале февраля госсовет Крыма принял постановление о национализации почти 500 объектов имущества иностранных граждан, «недружественных» России. В портфель национализированного имущества вошли в том числе предприятия, которые были в собственности бизнесменов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Сергея Таруты, Арсения Яценюка. Власти республики также хотят конфисковать активы 12 украинских банков.

Лаура Кеффер