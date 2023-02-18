Сеймур Херш не исключил публикации новых материалов по подрыву «Северных потоков»

Американский журналист Сеймур Херш сообщил, что, возможно, опубликует новые материалы насчет подрыва «Северных потоков». Ранее он со ссылкой на источник заявил, что за диверсией стоят США.

«Возможно, я напишу об этом механизме больше»,— сказал господин Херш порталу Consortium News. Он не уточнил, что может добавить к своей предыдущей статье.

Взрывы на «Северном потоке-1» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли в сентябре 2022 года. Все стороны признали произошедшее диверсией. Никто не взял на себя ответственность за взрывы. В феврале 2023 года журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал материал, в котором заявил о причастности США к диверсии. Вашингтон назвал эту информацию ложью. Господин Херш — лауреат Пулитцеровской премии, в 1970-х годах освещал Уотергейтский скандал и раскрыл тайные бомбардировки Камбоджи, в последние десятилетия критикуется журналистским сообществом за неоднозначные публикации.

Россия после выхода публикации подготовила проект резолюции о международном расследовании подрыва «Северных потоков» под эгидой генсека ООН. Москва надеется, что господин Херш выступит на заседании Совета Безопасности по этой теме.

О подорванной репутации Сеймура Херша — в публикации «Ъ» «Журналист, слишком часто кричавший: "ЦРУ!"».

Леонид Уварчев