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Коммерсантъ FM
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Ниинистё не хочет, чтобы РФ знала, какое оружие осталось у Финляндии после поставок Украине

Президент Финляндии Саули Ниинистё объяснил, почему его страна не раскрывает, какое оружие она поставляет Украине. Это связано с желанием скрыть от РФ, какое оружие осталось у Хельсинки. Он также призвал не ждать поставок большого числа танков из Финляндии на Украину.

«Мы не хотим, чтобы наш сосед прочитал о том, что у нас имеется, а чем больше мы не располагаем»,— сказал господин Ниинистё немецкому телеканалу ARD.

Президент в интервью рассказал, что Финляндия — единственная не входящая в НАТО страна, у которой есть танки немецкого производства Leopard. Он отметил, что у Финляндии и России «очень длинная граница». «Это означает, что наш вклад в том, что касается числа, не может быть очень большим»,— добавил господин Ниинистё.

Украина в январе получила согласие стран-производителей западных танков на их поставки для использования в конфликте с Россией. Великобритания, Германия и США согласились передать Challenger, Leopard и Abrams. ФРГ также одобрила реэкспорт Leopard из других стран.

О перспективах вступления Финляндии в НАТО — в материале Ъ» «Оно им самим НАТО».

Леонид Уварчев

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