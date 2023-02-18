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Коммерсантъ FM
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В Миссисипи при массовой стрельбе убиты шесть человек

В сельском поселении Аркабутла (штат Миссисипи, США) вооруженный человек устроил стрельбу в нескольких местах. Убиты шесть человек. Подозреваемый задержан, его мотивы пока не уточняются.

Как передает Reuters со ссылкой на местного шерифа, убиты жена нападавшего и еще пять человек в нескольких местах — в доме подозреваемого и возле него, на заправке и в магазине. Всего в поселении недалеко от границы штата Теннесси проживает меньше 300 человек.

В нападении подозревается 51-летний Ричард Дейл Крам. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Он не сопротивлялся при задержании. У подозреваемого изъяли дробовик и два пистолета.

С начала года в США убиты десятки человек в результате инцидентов с массовой стрельбой. Так, 16 февраля, один человек был убит, трое получили ранения во время стрельбы в торговом центре Эль-Пасо (штат Техас, США). На фоне массовых убийств президент США Джо Байден призывал Конгресс поддержать его инициативу о запрете штурмового оружия.

Об оружейном лобби в США — в материале «Ъ» «Американская империя зла».

Леонид Уварчев

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