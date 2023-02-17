Адвокат не может найти участницу Pussy Riot Флорес после обыска в ее квартире

Адвокат Даниил Берман заявил, что после обыска в квартире одной из участниц группы Pussy Riot Риты Флорес (Маргариты Коноваловой) он не смог ее найти. По словам самой Флорес, ее доставили в следственный отдел «Мещанский», однако там ее адвокат не нашел. Причину обыска господин Берман не называет.

«В пятницу утром Флорес сообщила мне о том, что в ее квартире в Москве прошел обыск. Сейчас я пытаюсь ее найти, но не могу, в квартире ее нет»,— сообщил ТАСС адвокат участницы Pussy Riot. Не нашел он ее и в следственном отделе «Мещанский», куда, по словам Риты Флорес, ее доставили. Поэтому Даниил Берман не может подтвердить задержание участницы Pussy Riot.

В 2021 году московские суды дважды арестовывали Флорес — за демонстрацию нацистской символики и неповиновение требованию сотрудника полиции. В декабре 2022 года в ее квартире прошел обыск по уголовному делу издателя «Медиазоны» (признана иностранным агентом) Петра Верзилова (признан иностранным агентом) о распространении фейков о ВС РФ. Тогда Риту Флорес вызвали на допрос в качестве свидетеля.

Об истории Pussy Riot читайте в подборке «Ъ».

Мария Федотова