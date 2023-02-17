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«Техническая ошибка» стоит жизни

Мэрия Ульяновска превзошла федеральный закон

В Ульяновске зоозащитники выявили, что мэрия вписала в ТЗ на муниципальную закупку по оказанию услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных дополнительные случаи возможного умерщвления животных в приютах сверх единственно возможного условия, оговоренного федеральным законом. Зоозащитники считают, что это попытка легализовать случаи эвтаназии животных, не вписывающиеся в требования законодательства, которые уже происходили в Ульяновске. Инициаторы такого дополнения неизвестны. В администрации губернатора подобную «самодеятельность» назвали «бредом». В мэрии после выявления нарушения сказали, что произошла «техническая ошибка», пообещав в ближайшее время ее исправить.

В минувший четверг зоозащитница, основатель «Правового экологического сопротивления» Наталия Лазарева сообщила «Ъ-Волга», что мэрия Ульяновска превысила полномочия, данные ей федеральным законодательством. Как выяснилось, в ТЗ муниципальной закупки на выполнение услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Заволжского и Железнодорожного районов Ульяновска (приложение к контракту с победителем торгов – областным фондом защиты животных «Флора и Лавра») были внесены дополнительные допустимые случаи возможного умерщвления животных.

В федеральном законе №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» (№498-ФЗ от 27.12. 2018) предусмотрен только один вариант, когда возможно умерщвление (эвтаназия) животного – «при необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания». Любые иные варианты умерщвления животных, содержащихся в приютах, запрещены. Однако в ТЗ документации на закупку в разделе помимо требования, прописанного в федеральном законе в разделе 2.4. «умерщвление отловленных животных») введены дополнительные случаи – «в случаях ветеринарных и/или социальных показаний».

Госпожа Лазарева по этому поводу уже направила обращение в прокуратуру Ленинского района Ульяновска с просьбой признать действия мэрии незаконными. По ее мнению, дополнительные случаи внесены с целью легализации случаев эвтаназии, не вписывающихся в рамки федерального закона, «и примером тому служат произошедшие в декабре прошлого года отлов и умерщвление в приюте “Флоры и Лавры” любимицы микрорайона (в Заволжском районе Ульяновска) мирной собаки Найды», совершенно здоровой и прошедшей ранее ОСВВ. «У меня есть все основания опасаться, что реализация фондом «Флора и Лавра» контракта с таким техзаданием может привести к новым случаям безосновательного умерщвления животных», – отмечает она в обращении в прокуратуру.

Собеседник «Ъ-Волга» в администрации губернатора сказал «Ъ-Волга», что в четверг уже звонил руководителю управления по благоустройству мэрии Ульяновска Александру Ермакову (оно заключало контракт), назвав их дополнения «полным бредом» и рекомендовав «срочно исключить самодеятельность» нарушающую федеральное законодательство.

Выяснить, по чьей инициативе и с какой целью были внесены эти дополнения, не удалось. Господин Ермаков в беседе с «Ъ-Волга» не стал пояснять, что означают понятия «ветеринарные» и «социальные» показания, и кто предложил внести дополнительные показания к умерщвлению. «Произошла техническая ошибка. В ближайшее время она будет исправлена дополнительным соглашением, никаких инициатив и злого умысла не было», – сказал господин Ермаков.

Между тем госпожа Лазарева сообщила, что в пятницу в Заволжском районе уже был начат отлов животных «по контракту с дополненным ТЗ», и она готовит иск в суд об отмене незаконного контракта.

Получить комментарии руководителя регионального Агентства ветеринарии, являющегося надзорным органом в сфере обращения с животными, не удалось. Глава агентства Нина Пелевина комментировать ситуацию по телефону отказалась.

Сергей Титов, Ульяновск

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