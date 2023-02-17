Минэк разработает условия для отбора инвесторов по строительству курорта «Новая Анапа»

Правительство РФ дало Минэкономразвития поручение разработать условия конкурса для отбора инвесторов города-курорта «Новая Анапа». Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Отмечу, что со стороны правительства страны будут создаваться максимально комфортные условия для бизнеса на этой территории. В частности, Минэк прорабатывает вопрос присвоения статуса особой экономической зоны для города-курорта, который предполагает налоговые и другие преференции»,— отметил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.

На совещании по реализации проекта согласовали его «дорожную карту». Для строительства всероссийского семейного курорта помимо государственных привлекут частные инвестиции.

Туристско-рекреационный кластер «Новая Анапа» создадут в станице Благовещенской на площади 1,6 тыс. га. Там хотят создать 15 тыс. новых гостиничных номеров и увеличить на 17 км протяженность песчаных пляжей. По планам, курорт может привлечь в Краснодарский край дополнительно около 5 млн туристов в год. Для Краснодарского края он не только привлечет инвестиции, но и создаст не менее 14 тыс. новых рабочих мест. Новый курорт должен быть готов в течение двух-трех лет. Инвестиции в проект составят около 250 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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