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Коммерсантъ FM
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Суд Кишинева отказался отправлять Додона под домашний арест

Высшая судебная палата Молдавии отклонила требование прокурора вернуть экс-президента Молдавии Игоря Додона под домашний арест. Об этом сообщил сам Игорь Додон. Следствие считает, что господин Додон может скрыться, отправившись в Румынию для лечения сына.

«Судьи отклонили требование прокуратуры вернуть меня под домашний арест»,— сообщил Игорь Додон после заседания, его слова приводит ТАСС. Эту информацию молдавскому изданию ZDG подтвердила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Виолина Морару.

Антикоррупционная прокуратура Молдавии сочла, что медицинские документы, по которым господин Додон должен был уехать в Румынию с 28 января по 5 февраля вместе со своим младшим сыном для его лечения, были недействительны. В результате он отменил поездку в Румынию. Игорь Додон обвинял прокуратуру в давлении на врачей: по его словам, они проводили у них обыски несколько часов и угрожали им уголовными делами.

Игоря Додона, занимавшего пост президента Молдавии с 2016 по 2020 годы, обвиняют в получении взятки от бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. Как считает следствие, эти деньги Игорь Додон хотел использовать на Партию социалистов Молдовы. Игорь Додон отрицает вину. В ноябре он был освобожден из-под домашнего ареста.

Анастасия Ларина

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