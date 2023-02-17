В пермском ТРЦ «Планета» бесплатно отдают отдел ушедшего из РФ бренда

На Avito опубликовано объявление о готовности бесплатно передать новому владельцу магазин нижнего белья Triumph на первом этаже пермского ТРЦ «Планета». Автор объявления заявляет, что безвозмездно отдаст готовое помещение магазина с тремя примерочными и зеркалами, а также все оборудование стоимостью 500 тыс. руб. и приборы освещения стоимость 200 тыс. руб. Также сообщается, что новому арендатору не нужно будет платить обеспечительный взнос, так как он (750 тыс. руб.) уже уплачен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Avito Фото: Avito

Как пояснила Ura.ru собственница отдела, на данный момент товара в отделе не осталось, а новый не поставляется, так как бренд Triumph ушел из России. «При этом не могу расторгнуть договор аренды с “Планетой”, так как он заключался на долгий срок. По условиям контракта, арендную плату придется платить еще год. Поэтому я решила бесплатно передать отдел в собственность другому предпринимателю по договору переуступки»,— рассказала предпринимательница. Ежемесячная плата за аренду помещений магазина, по ее словам, составляет 350 тыс. руб.

Triumph — немецкая сеть магазинов мужского и женского белья, пижамных костюмов, домашней одежды и купальников. Летом 2022-го стало известно, что бренд до конца года намерен покинуть российский рынок. Как сообщал «Ъ», компания не смогла наладить поставки в Россию в условиях санкций.