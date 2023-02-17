В пермском ТРЦ «Планета» бесплатно отдают отдел ушедшего из РФ бренда

На Avito опубликовано объявление о готовности бесплатно передать новому владельцу магазин нижнего белья Triumph на первом этаже пермского ТРЦ «Планета». Автор объявления заявляет, что безвозмездно отдаст готовое помещение магазина с тремя примерочными и зеркалами, а также все оборудование стоимостью 500 тыс. руб. и приборы освещения стоимость 200 тыс. руб. Также сообщается, что новому арендатору не нужно будет платить обеспечительный взнос, так как он (750 тыс. руб.) уже уплачен.
Фото: Avito
Как пояснила Ura.ru собственница отдела, на данный момент товара в отделе не осталось, а новый не поставляется, так как бренд Triumph ушел из России. «При этом не могу расторгнуть договор аренды с “Планетой”, так как он заключался на долгий срок. По условиям контракта, арендную плату придется платить еще год. Поэтому я решила бесплатно передать отдел в собственность другому предпринимателю по договору переуступки»,— рассказала предпринимательница. Ежемесячная плата за аренду помещений магазина, по ее словам, составляет 350 тыс. руб.
Triumph — немецкая сеть магазинов мужского и женского белья, пижамных костюмов, домашней одежды и купальников. Летом 2022-го стало известно, что бренд до конца года намерен покинуть российский рынок. Как сообщал «Ъ», компания не смогла наладить поставки в Россию в условиях санкций.