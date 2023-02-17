Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пропускную способность станции метро «Новочеркасской» увеличат после закрытия «Ладожской»

Сотрудники петербургского метрополитена увеличили пропускную способность станции метро «Новочеркасская» на время закрытие «Ладожской». Об этом 17 февраля рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

В частности, сотрудники подземки на «Новочеркасской» демонтировали кабину дежурного по вестибюлю, за счет чего для пассажиров удалось увеличить ширину прохода при выходе с эскалаторов. В переходе на станции также установили дополнительные секции, разводящие пассажиров в разные стороны на вход и выход в час пик. Вместе с этим появился дополнительный турникет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский метрополитен подтвердил закрытие «Ладожской» на ремонт 4 марта. Ремонт станции должен был начаться еще в конце 2022 года, но на конкурс по выбору подрядчика не было подано ни одной корректной заявки. Работы продлятся 11 месяцев.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...