Пропускную способность станции метро «Новочеркасской» увеличат после закрытия «Ладожской»

Сотрудники петербургского метрополитена увеличили пропускную способность станции метро «Новочеркасская» на время закрытие «Ладожской». Об этом 17 февраля рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

В частности, сотрудники подземки на «Новочеркасской» демонтировали кабину дежурного по вестибюлю, за счет чего для пассажиров удалось увеличить ширину прохода при выходе с эскалаторов. В переходе на станции также установили дополнительные секции, разводящие пассажиров в разные стороны на вход и выход в час пик. Вместе с этим появился дополнительный турникет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский метрополитен подтвердил закрытие «Ладожской» на ремонт 4 марта. Ремонт станции должен был начаться еще в конце 2022 года, но на конкурс по выбору подрядчика не было подано ни одной корректной заявки. Работы продлятся 11 месяцев.

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