Рейсовый автобус из Краснодара опрокинулся в Сунже, есть погибший и пострадавшие

Рейсовый автобус из Краснодара, направлявшийся в Махачкалу, опрокинулся на трассе «Кавказ» в Сунже, по предварительным данным, один человек погиб и восемь пострадали. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ингушетии.

ДТП произошло в 07:38 в четверг, сообщается в Telegram-канале ведомства. Причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. Для деблокировки пострадавших и ликвидации последствий происшествия привлекался поисково-спасательный отряд «Эрши» министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ингушетии, говорится в сообщении.

По данным регионального минздрва, пострадавших в срочном порядке госпитализировали в республиканские больницы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме.

Михаил Волкодав

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