Пляжи острова Саадият подтверждают звание лучших в Заливе

Пляжи острова Саадият, находящегося в городской черте столицы ОАЭ Абу-Даби, вновь отмечены World Travel Award в номинации «Ведущее пляжное направление Ближнего Востока». «Коммерсантъ Стиль» присоединяется к этой оценке.

Гостей острова, расположенного в 20 минутах езды от центра города или международного аэропорта, ждут широкие пляжи с белым песком и роскошные курорты. Достаточно сказать, что на Саадияте расположены такие сетевые отели с частными пляжами, как Jumeirah, Park Hyatt, Rixos, The St. Regis, Rotana. Также на острове работает отдельный пляжный клуб, предоставляющий роскошь в спокойной обстановке, рестораны и открытый бассейн. Расположенный в самом сердце острова пляж Кай перенесет в место для отдыха, воссоединения с дикой природой и восстановления сил.

Саадият — заповедная зона, где гости могут полюбоваться дикими животными в их естественной среде обитания. Вблизи гольф-клуба Saadiyat Beach можно увидеть арабских газелей, а на побережье — черепах, которые каждый сезон гнездятся на нетронутых пляжах.

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В непосредственной близости от пляжей и отелей в культурном квартале имеет смысл посетить музей Лувр Абу-Даби, примечательный архитектурой и коллекцией произведений искусства, и «Манарат Аль-Саадият» — пространство, предлагающее интерактивные выставки, художественные классы и всевозможные перформансы.