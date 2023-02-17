«Патриотизма много не бывает»

«Разговоры о важном» теперь и для родителей — министр просвещения Сергей Кравцов поддержал идею расширить аудиторию соответствующих уроков. Однако для этого, по его словам, необходимо сначала разработать нужный формат. Кроме того, стало известно, что «Разговоры о важном» еженедельно в понедельник утром будут выходить на российском ТВ. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что патриотическое воспитание со временем придет и на производство, и в другие сферы общественной жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Разговоры о важном» выходят за пределы школ и, судя по всему, начинают шествие по стране. Если кто еще до сих пор не в курсе, что это такое, поясняем: в российских средних образовательных учреждениях каждый понедельник после традиционной линейки с исполнением государственного гимна и поднятием национального флага проходит тематический классный час.

Его цель — укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, а также воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма. Явка, естественно, обязательна, кто не придет, тот рискует. И вот наверху решили, что имеет смысл аудиторию расширить, стоит воспитывать не только детей, но и их родителей, а то и остальных российских граждан.

Сказано — сделано. Сайт «Первого канала» уже призвал собираться утром понедельника всей семьей у голубого экрана, дабы услышать «Разговоры о важном». Будут приглашены известные уважаемые люди, которые все популярно расскажут.

Вот и председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, в свою очередь, предлагает проводить такие собрания еще и для родителей. Зачем? Потому что им, родителям, должно быть интересно получить дополнительную информацию о достижениях страны и о том, как следует родину любить. Министр просвещения Сергей Кравцов тоже идею поддержал. Однако, по его словам, нужно сначала найти подходящий формат.

В принципе, правильно, патриотизма много не бывает. Взрослые у нас тоже где-то порой не до конца понимают суть происходящего. Кроме того, кто такие молодые родители? Они ведь сами вчерашние дети. И у них же не было «Разговоров о важном». Учиться, как говорится, никогда не поздно, нужно восполнять пробел, а как иначе.

Но вот что интересно: пап и мам будут наказывать за прогулы, и как это будет происходить? В какой форме? А то ведь скажут: не могу, мол, у меня работа, деньги нужно зарабатывать для семьи. Конечно, родители могут прислать вместо себя на собрание дедушек и бабушек, если, конечно, таковые имеются. Но это уже не тот эффект. А если кто шибко грамотный скажет, что и сам все знает и образованием обладает соответствующим, тот пусть тогда, наверное, справку приносит.

Так что, в общем и целом не все здесь однозначно, есть над чем поработать. Не только формат, но и организацию необходимо продумать.

Прогнозы — дело, конечно, неблагодарное. Но следующий этап предугадать несложно: «Разговоры о важном», скорее всего, придут на производство, в организации различной направленности, а также в сферу культуры и искусства. Следует предусмотреть в штатном расписании должность замдиректора по воспитательной работе. В СССР же были секретари партбюро, профорги, комсорги, местком, товарищеский суд и просто рядовые активисты.

Кто же тогда будет работать, спросите вы. Но ответ понятен — будет только лучше, ибо трудовой энтузиазм кратно возрастет. Соответствующий опыт же имеется. Впрочем, насколько он положительный, это, как говорится, вопрос спорный.

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