Супруга погибшего в изоляторе по делу о коррупции в автошколах Петербурга рассказала о последнем диалоге с ним

Супруга погибшего подозреваемого по делу о коррупции в автошколах Санкт-Петербурга рассказала о последнем разговоре с мужем. Он ушел из жизни 17 февраля в изоляторе временного содержания Московского района, в его рту обнаружили полотенце, пишет 78.ru.

Утром в пятницу «Ъ-СПб» рассказывал, что тело мужчины без признаков жизни обнаружили в камере около 5 часов утра. Информации о том, оставил ли погибший предсмертную записку, нет.

На допросе супруга погибшего рассказала, что мужчина собирался жить дальше несмотря ни на что. С ее слов, он признался ей в любви и был готов к тому, что суд сложится не очень благополучно. В то же время бывший коллега погибшего с которым он проработал более 20 лет, уверен, что мужчина был убит.

На прошлой неделе «Ъ-СПб» писал, что полиция Петербурга нашла пять автошкол, продающих права без обучения. Учебные заведения почти не готовили своих учеников к экзаменам, само обучение было фиктивным. Кроме того, в Ленобласти выявили два МРЭО, экзамены в которых сдавались и вовсе «заочно».

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