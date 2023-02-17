В петербургском ИВС покончил с собой фигурант уголовного дела о покупных водительских правах

В изоляторе временного содержания в Санкт-Петербурге обнаружили мертвым одного из фигурантов уголовного дела о коррупционной выдаче водительских прав. Об этом сообщает со ссылкой на полицейскую пресс-службу «Фонтанка» в пятницу, 17 февраля.

Мужчину без признаков жизни обнаружили в камере около 5:00. Информации о том, оставил ли погибший предсмертную записку, нет. По факту произошедшего назначили доследственную проверку.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция Петербурга раскрыла коррупционную схему получения водительских прав, к которой оказались причастны пять автошкол. Одним из фигурантов заведенного уголовного дела о взяточничестве (ч. 3 ст. 290 УК РФ). стал Замначальника экзаменационного отдела городского ГИБДД.

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