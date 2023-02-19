Неопознанные летающие объекты в небе над США

После инцидента с китайским аэростатом, сбитым у побережья Южной Каролины 4 февраля, в СМИ появились сообщения о других неопознанных объектах, обнаруженных над территорией США и соседней Канады. Для ликвидации угроз были задействованы истребители F-22. Небывалому ажиотажу вокруг этих событий поспособствовали слова главы североамериканского командования ПВО генерала Глена ван Херка, который не стал исключать вероятности внеземного происхождения сбитых объектов. С заявлением об отсутствии признаков «инопланетной активности» выступила пресс-служба Белого дома.

Между тем, как показывает опубликованный недавно доклад аппарата директора Национальной разведки США (ODNI), обнаружение неопознанных летающих объектов или неопознанных воздушных явлений (сокращенно UAP) не является чем-то беспрецедентным. За период с марта 2021 года по август 2022 года было зафиксировано 366 подобных инцидентов. Большинство из них оказались воздушными шарами или дронами. Шесть — птицами или обычным мусором. 171 объект пока не идентифицирован и требует дальнейшего расследования. При этом некоторые из них «демонстрировали необычные полетные характеристики».

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Следует добавить, что проведенное недавно международное исследование Ipsos показало, что 17% жителей США не исключили вероятности того, что в 2023 году пришельцы посетят Землю. Это практически соответствует среднему уровню в 18% среди респондентов из всех 36 стран, участвовавших в опросе. Больше всего ожидающих визита из космоса проживает в Индии, наиболее скептично настроены жители Японии.