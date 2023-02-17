В результате обстрела белгородского Шебекина тяжело ранена женщина

В Белгородской области в очередной раз обстрелян приграничный город Шебекино; тяжело ранена женщина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Бригада скорой медицинской помощи находится на месте. В результате обстрела есть повреждения линий электропередачи: на территории города частично отсутствует электроэнергия. Энергетики приступают к переключению абонентов на резервные линии»,— следует из сообщения в Telegram-канале главы региона. По его словам, оперативные службы продолжают подомовой обход.

Ранее сегодня в Шебекинском городском округе под обстрел попало село Новая Таволжанка. Тогда пострадавших не было; один из снарядов прилетел в огород частного домовладения.

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Олег Мухин