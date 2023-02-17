В МИД России вызвали нидерландского посла из-за расследования по делу рейса MH17

МИД России вызвал посла Нидерландов Хиллесса Бесхоора Плуха, встреча состоялась 16 февраля. Во время разговора МИД России потребовал «прекратить навязчивые попытки нидерландских властей безосновательно возложить» на Россию вину за крушение самолета Boeing 777 рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хиллес Арно Бесхоор Плух

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Хиллес Арно Бесхоор Плух

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В очередной раз указано на политизированный характер работы возглавляемой прокуратурой Нидерландов Совместной следственной группы (ССГ), которая на протяжении восьми с половиной лет занималась подгонкой доказательной базы под заранее выбранную версию трагедии и пренебрегала противоречившими ей очевидными фактами»,— сказано в сообщении МИДа.

Там добавили, что Россия не признает результаты международного расследования, согласно которому она причастна к крушению самолета. Хиллессу Бесхоору Плуху также заявили о неприемлемости практики властей Нидерландов, которая, по мнению МИДа, препятствует работе посольства России в Нидерландах.

Катастрофа рейса MH17 произошла в 2014 году. Согласно результатам международного расследования, самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», который привезли из России. По версии суда, в ДНР сочли самолет военным, а не гражданским судном. Следствие не смогло установить, кто дал указание сбить самолет. В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги признал виновными россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко в уничтожении самолета и убийстве 298 пассажиров. Их заочно приговорили к пожизненному заключению.

В феврале этого года следственная группа приостановила расследование дела о крушении самолета. Следователи сообщали, что нашли убедительные признаки причастности президента России Владимира Путина к поставке «Бука». По их словам, сейчас специалисты не обладают достаточными ресурсами для продолжения расследования из-за отсутствия сотрудничества со стороны Москвы и нехватки свидетелей, готовых дать показания.

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Олеся Павленко