Для бывшего начальника казанского отдела полиции «Сафиуллина» запросили 12 лет колонии

Гособвинение запросило для экс-главы казанского отдела полиции «Сафиуллина» Алексея Ершова 12 лет колонии строгого режима. Прения проходят в Приволжском райсуде, передает «Татaр-информ».

Следствие полагает, что подсудимый получал деньги от местного предпринимателя за «крышевание» бизнеса больше 15 лет. У последнего была сеть автостоянок с немалым доходом. Всего экс-полицейский получил около 19 млн руб., заявляют следователи.

Позже Алексей Ершов стал требовать от бизнесмена отдать ему несколько стоянок, и тот согласился, отдав экс-полицейскому три парковки.

Также бывшего главы отдела полиции обвиняют в получении взяток от владелицы сети продуктовых магазинов в размере 188 тыс. руб.

"Ъ-Казань"