Командующим Южным военным округом стал генерал-полковник Сергей Кузовлев

Командующим войсками Южного военного округа стал генерал-полковник Сергей Кузовлев. Данные об этом появились на сайте Минобороны РФ.

Сергей Кузовлев родился в 1967 году в Мичуринске Тамбовской области. В 1990 году он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 2001-м — Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ, а в 2010-м — Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

После окончания училища он служил в соединениях и воинских частях ВДВ на должностях командира взвода и роты. В 1997–1999 годах — проходил службу в Северо-Кавказском военном округе на должности начальника штаба батальона, а затем командира десантно-штурмового батальона мотострелковой дивизии.

После окончания Общевойсковой академии ВС РФ он стал замкомандира мотострелкового полка, затем командира мотострелкового полка в Приволжско-Уральском военном округе, а в 2005–2008 годах являлся ее командиром. В 2010 году его назначили командиром мотострелковой бригады общевойсковой армии Южного военного округа.

В апреле 2019 года он стал начальником штаба — первым замкомандующего войсками Южного военного округа. С октября по декабрь 2022 года был командующим войсками Западного военного округа. В январе 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Кузовлева командующим войсками Южного военного округа.

Минобороны России обновило данные о командующих еще трех военных округов: руководителем Восточного военного округа стал генерал-лейтенант Рустам Мурадов, Центрального — генерал-лейтенант Андрей Мордвичев и Западного — генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

Татьяна Ручкина

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