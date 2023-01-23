Сергей Кузовлев назначен командующим Южным военным округом

Командующим Южным военным округом (ЮВО) назначен генерал-полковник Сергей Кузовлев. Об этом сообщает «Ъ». Он сменил на этом посту генерала армии Александра Дворникова.

До нового назначения Сергей Кузовлев командовал Западным военным округом. Теперь эту должность займет генерал-лейтенант Евгений Никифоров, который ранее был первым замкомандующего Восточного военного округа.

Сергей Кузовлев родился в 1967 году в Мичуринске. В 1990 году он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. С 2019 по 2021 годы был первым замкомандующего ЮВО.

Анастасия Донскова

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