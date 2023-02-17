UEFA оштрафовал Украинскую ассоциацию мини-футбола из-за поведения болельщиков на матче с Россией

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) оштрафовал на €20 тыс. Украинскую ассоциацию мини-футбола за провокационные, оскорбительные и запрещенные кричалки украинских фанатов на матче полуфинала чемпионата Европы 2022 года между командами России и Украины. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу UEFA.

Матч между сборными России и Украины прошел 4 февраля 2022 года в Нидерландах. Встречу выиграла команда России со счетом 3:2. Во время игры украинские болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес президента Владимира Путина и россиян. 5 февраля Российский футбольный союз обратился к UEFA с просьбой открыть дисциплинарное расследование. 8 февраля UEFA начала расследование инцидента.

Олеся Павленко