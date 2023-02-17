Объем розничных продаж в Великобритании вырос в январе на 0,5%

Благодаря снижению в Великобритании цен на бензин, а также активным покупкам на праздничных распродажах ювелирных изделий, косметики, ковров и мебели потребителями, объем розничных продаж в стране вырос в первый месяц года на 0,5%. В декабре этот показатель демонстрировал падение на 1,2%. Но даже после январского роста объем розничных продаж в Великобритании пока остается на 1,4% ниже того уровня, который был до начала пандемии COVID-19. Такие данные приводит Национальная статистическая служба (ONS) Великобритании в ежемесячном докладе.

По данным ONS, в январе потребители продолжали экономить на покупках продовольственных товаров, поэтому объем продаж в продуктовых магазинах упал на 0,5%. В декабре этот показатель также упал — на 0,7%, несмотря на многочисленные праздники. Продовольственная инфляция в Великобритании в годовом исчислении составляет сейчас 16,7%, а посещение ресторанов и остановка в отеле обходится почти на 11% дороже, чем год назад. По словам директора отдела экономической статистики ONS Даррена Моргана, потребители не только меньше покупают продукты, но и выбирают те, что стоят дешевле, что объяснимо, учитывая рост стоимости жизни и подорожание продуктов.

Меньше в январе британцы тратили и на покупку одежды, объем продаж этого наименования сократился на 2,9% после четырехмесячного роста. Зато автомобили британцы заправляли чаще, учитывая снижение цен на бензин, поэтому объем продаж автомобильного горючего вырос в январе на 1,7%.

Алена Миклашевская