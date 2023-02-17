ЦБ планирует пересмотреть лимит для бесплатных переводов через СБП

В Банке России рассматривают возможность пересмотра лимита для бесплатных переводов через систему быстрых платежей (СБП). Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, не уточнив, планируется ли понижение или повышение лимита.

«У нас есть такой запрос, мы к нему позитивно относимся, мы думаем на эту тему»,— сказала в кулуарах форума «Кибербезопасность в финансах» госпожа Скоробогатова (цитата по ТАСС).

Сейчас лимит бесплатных переводов по СБП в месяц составляет 100 тыс. руб. В ноябре ЦБ установил комиссию для банков в 6 руб. на трансграничные переводы для физлиц.

Андрей Сапожников