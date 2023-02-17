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Коммерсантъ FM
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«Все бедствия от нас самих»

Дмитрий Дризе — о поправках к законодательству о государственном языке

Госдума приняла поправки к федеральному закону «О государственном языке Российской Федерации». Среди прочего документ ограничивает применение заимствованных слов и выражений. Исключения составляют лишь случаи, когда тот или иной термин невозможно ничем заменить. Необходимые регламенты о том, как применять закон, определят эксперты-лингвисты. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе предлагает начать процесс возвращения к языковым истокам.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Ясно, что ничего не ясно. Единственный вывод, который можно сделать: иностранные слова и термины — это плохо. Употреблять их не следует, кроме тех случаев, если в великом и могучем отсутствуют соответствующие аналоги. Причем иностранщина в чем-то сродни нецензурной брани, которая также недопустима, и это зафиксировано в пояснительной документации к законопроекту.

Судя по всему, впереди большая работа: эксперты составят справочники, нормативные словари и грамматики и другие регламенты, чтобы страна, и особенно молодежь, заговорили бы наконец-то как надо. Дело это, как видно, не одного дня. Однако желательно за языком начинать следить уже сейчас.

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Новым важным документом наказания не предусмотрены, пока что. Но мы-то понимаем, что появляется дополнительный повод сказать: что это ты, дорогой товарищ, чуждые словечки употребляешь, ты разве не в курсе, что закон новый вышел? Так там же ничего не прописано… Что ты нам голову морочишь, сам не понимаешь, что не то говоришь? Так что аккуратнее впредь!

Вот и доказывай потом что хочешь. Молвишь в компании некое слово, не ту вывеску с рекламой повесишь, и могут возникнуть проблемы, пусть и не сразу. Сейчас много ходит разных острот на эту тему, что, мол, если убрать иностранные слова, ничего и не останется, или будет все как-то совсем непривычно звучать. Да, можно было бы посмеяться, если бы не было так грустно.

Собственно, зачем нам останавливаться на достигнутом? Давайте вернемся к настоящим истокам. Вспомним ять, ижицу и построение фраз в исконном ключе. Вот, пожалуйста, Александр Николаевич Радищев, «Путешествие из Петербурга в Москву»: «Я взглянул окрест меня, душа моя страданиями человечества уязвленна стала. Обратил взоры мои во внутренность мою и узрел, что бедствия человека происходят от человека». Вот прямо бери и вставляй в методичку.

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А ведь по делу сказал классик. Все бедствия от нас самих, и, как говорится, ни убавить, ни прибавить.

И еще одно рационализаторское предложение — давайте всем миром объявим войну казенному бюрократическую стилю. А то какой документ ни возьми, ведь непонятно же ничего. Вот, например, взять формулировки означенных поправок в закон: «В соответствии с поправками правительство на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку будет определять порядок формирования и утверждения…» и так далее и тому подобное.

Ведь найдется иной чиновник, который скажет, что вот таким и должен быть государственный язык Российской Федерации. А ведь действительно никаких иностранных слов нет, тем более нецензурной брани.

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