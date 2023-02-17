Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Севастополе сбит попытавшийся атаковать Балаклавскую ТЭС беспилотник

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник.

Балаклавская ТЭС

Балаклавская ТЭС

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Балаклавская ТЭС

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме»,— написал губернатор в своем Telegram-канале. Он не привел других подробностей.

Сегодня утром, 17 февраля, Михаил Развожаев также сообщал о пожаре в бухте Стрелецкой. Возгорание началось на списанном и готовящемся к утилизации малом противолодочном корабле в ночь на 17 февраля. К утру огонь ликвидировали.

О том, что происходит на 359-й день после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...