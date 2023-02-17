В Севастополе сбит попытавшийся атаковать Балаклавскую ТЭС беспилотник

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник.
Балаклавская ТЭС
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
«Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме»,— написал губернатор в своем Telegram-канале. Он не привел других подробностей.
Сегодня утром, 17 февраля, Михаил Развожаев также сообщал о пожаре в бухте Стрелецкой. Возгорание началось на списанном и готовящемся к утилизации малом противолодочном корабле в ночь на 17 февраля. К утру огонь ликвидировали.
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