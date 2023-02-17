В Севастополе сбит попытавшийся атаковать Балаклавскую ТЭС беспилотник

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балаклавская ТЭС

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Балаклавская ТЭС

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме»,— написал губернатор в своем Telegram-канале. Он не привел других подробностей.

Сегодня утром, 17 февраля, Михаил Развожаев также сообщал о пожаре в бухте Стрелецкой. Возгорание началось на списанном и готовящемся к утилизации малом противолодочном корабле в ночь на 17 февраля. К утру огонь ликвидировали.

О том, что происходит на 359-й день после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».