На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за тумана и гололеда

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за тумана, гололеда и налипания мокрого снега. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Утром и в первую половину дня местами в крае ожидается туман с видимостью 500-200 м.

Ранее штормовое предупреждение из-за непогоды было объявлено в Сочи 14 февраля. В ночь на 15 февраля на курорте выпало до 40 мм осадков в виде снега. Снежная буря вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев, ограничения дорожного движения и повреждение газопровода.

Анастасия Донскова

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