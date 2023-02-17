США второй за неделю сопроводили российские самолеты над Аляской

Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (NORAD) 14 февраля сопроводило четыре российских военных самолета вблизи Аляски. NORAD уточнило, что «российская активность в зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается в качестве угрозы или провокации».

По данным американского командования, речь идет о российских Ту-95МС и сопровождавших их истребителях СУ-30 и СУ-35. Они не заходили в воздушное пространство США или Канады. «NORAD обнаружило, отследило, идентифицировало и провело сопровождение четырех российских самолетов, приближавшихся к опознавательной зоне ПВО Аляски 14 февраля»,— говорится в пресс-релизе, опубликованном в Twitter.

Аналогичный инцидент произошел 13 февраля. Тогда американские военные перехватили четыре российских самолета, которые также пролетели над Аляской. Среди российских самолетов тоже были ракетоносцы Ту-95 МС и истребители Су-35.

Лаура Кеффер