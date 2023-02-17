Siemens не подтвердила отсутствие разрешения от ФРГ на поставку оборудования для турецкой АЭС

Siemens Energy не подтвердила, что Федеральное управление экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA) не выдало ей разрешения на поставку оборудования для АЭС «Аккую» в Турции. Строительством АЭС занимается «Росатом».

«BAFA еще даже не приняло решение по заявке (на поставку оборудования для станции.— "Ъ")»,— заявил ТАСС неназванный представитель Siemens Energy.

«Росатом» строит первую в Турции четырехреакторную АЭС с 2018 года. Накануне «Ъ» узнал, что BAFA не выдало Siemens Energy все необходимые разрешения на поставку комплексного распределительного устройства для АЭС «Аккую». Венгрия, где «Росатом» строит АЭС «Пакш-2», столкнулась со сходными проблемами.

Подробности — в материале «Ъ» «Турецкая АЭС натолкнулась на блок».