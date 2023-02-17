Для спасения Коли Измайлова не хватает 964 325 руб.

Иммунолог НМИЦ имени Дмитрия Рогачева Виктория Блудова (Москва): «У Коли редкое врожденное заболевание — первичный иммунодефицит, синдром Вискотта — Олдрича. Оно проявляется тяжелой тромбоцитопенией, ребенок может погибнуть от кровотечений, в том числе и от кровоизлияния в мозг. Поскольку иммунитет снижен, существует предрасположенность к тяжелым инфекционным заболеваниям. Кроме того, отмечен высокий риск развития онкогематологического заболевания. Единственный шанс на излечение — трансплантация костного мозга от неродственного донора. Подбором и активацией донора, а также доставкой трансплантата в клинику занимается Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

Стоимость подбора, активации донора и доставки трансплантата 996 325 руб. Телезрители ГТРК «Красноярск» соберут 32 тыс. руб. Не хватает 964 325 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Колю Измайлова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Колиной мамы — Валентины Александровны Измайловой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).