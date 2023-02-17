Positive Technologies: число атак на IT-компании через шпионское ПО выросло

По данным компании—разработчика решений для кибербезопасности Positive Technologies, в четвертом квартале 2022 года количество киберинцидентов в целом уменьшилось на 5% по сравнению с предыдущим кварталом, хотя все еще осталось достаточно высоким — на 15% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

В частности, вызвали интерес злоумышленников IT-компании: количество атак на них выросло за квартал на 13%, при этом в 62% случаев хакеры использовали вредоносное программное обеспечение, преимущественно программы шифровальщиков, направленные на кражу конфиденциальной информации и получение выкупа.

Эти атаки выгодны злоумышленникам, так как компрометация IT-компании впоследствии может позволить совершить атаку на ее клиентов — пользователей продуктов и сервисов, объясняют в Positive Technologies.

При этом, отмечают в компании, хакеры предпочитают атаковать пользователей через мессенджеры и социальные сети. Так, в четвертом квартале на пользователей в социальных сетях было направлено 19% атак, а мессенджеры и СМС-сообщения использовались в 17% случаев социальной инженерии — это на два процентных пункта (п. п.) больше, чем в третьем квартале. А социальные сети использовались хакерами кварталом ранее реже на 1 п. п.

«Большинство атак в социальных сетях и мессенджерах направлены на сбор учетных данных и взлом аккаунтов, а скомпрометированные учетные записи используются для дальнейших атак на пользователей»,— пояснили в компании.

Также, по данным Positive Technologies, четвертый квартал был заметен громкими утечками данных, которые были похищены в результате кибератак на различные организации. Злоумышленники в атаках на организации чаще ориентировались на похищение персональных данных (38%) и коммерческой тайны (20%). Так, например, хакерская группировка NLB выложила в открытый доступ дамп базы данных со сведениями о 400 тыс. бронирований и личными данными 900 тыс. туристов компании Level.Travel — утечка содержала полные имена, контактные данные, IP-адреса и сведения о паспорте (см. “Ъ” от 15 декабря 2022 года ).

Татьяна Исакова