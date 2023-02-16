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Коммерсантъ FM
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Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Дохе

Вероника Кудерметова обыграла американку Кори Гауфф в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в катарской Дохе. Игра продлилась 2 часа 6 минут и закончилась со счетом 6:2, 3:6, 6:1 в пользу россиянки.

В полуфинале Кудерметова встретится с первой ракеткой мира полькой Иги Швёнтек. Призовой фонд турнира превышает $780 тыс.

Турнир в Дохе проводится на покрытии «хард», финал пройдет 18 февраля. Кудерметова занимает 11 место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема был выход в четвертьфинал Roland Garros в 2022 году.

Об успехах российских теннисисток — в материале «Ъ» «Объединенные российские эмираты».

Лаура Кеффер

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