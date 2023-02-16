Reuters: Германия упростит выход «Роснефти» из НПЗ в Шведте

Власти Германии планируют облегчить «Роснефти» условия продажи доли в нефтеперерабатывающем заводе в городе Шведте. С соответствующим законопроектом ознакомилось агентство Reuters.

Документ вносит поправки в закон об энергетической безопасности. Законопроект предлагает предоставить возможность убрать условие обязательной национализации актива, который перешел под фактический контроль правительства, если его продажа необходима для функционирования энергетического сектора Германии.

В сентябре 2022 года ФРГ взяла под контроль нефтеперерабатывающие активы «Роснефти» в стране. Речь идет о миноритарных долях в двух НПЗ и контрольном пакете в НПЗ в Шведте, который ориентирован на поставки по нефтепроводу «Дружба». Сейчас «Роснефти» по-прежнему принадлежит 54,17% завода в Шведте.

Эрдни Кагалтынов